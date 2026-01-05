Капелло о ВАР: «Судьи – мафия. Они не хотят задействовать экс-футболистов и принимают неверные решения, потому что не играли»

Капелло о ВАР: судьи – это мафия, они не хотят задействовать бывших игроков.

Экс-тренер «Милана», «Реала», «Ювентуса» и других клубов Фабио Капелло раскритиковал существующую систему ВАР.

– Если говорить о судьях, все больше споров вызывает использование ВАР.

– Оставьте это, оставьте… Эта тема меня очень злит.

– Нельзя ли перенять из Англии тот стиль судейства, который всем нравится, и привнести его в испанскую или итальянскую лиги?

– Нет, нет. Судьи – это мафия. Они не хотят задействовать на ВАР бывших игроков, которые понимают футбольные приемы, движения, которые делает игрок, чтобы помочь себе… И часто они принимают неверные решения, потому что не играли и не знают о подобных действиях. Игрока бьют по лицу, он падает на землю, и они свистят. Но почему вы свистите?! Допустим, мой рост 1,90 метра, а у другого парня 1,75, когда я двигаю рукой, она находится на уровне его лица – почему вы свистите? Все это просто сводит меня с ума.

– То есть вы считаете, что ВАР можно улучшить, если поставить на него бывшего футболиста?

– Одного! Поставьте туда того, кто сможет сказать судье: «Ну, я не думаю, что это пенальти, мне так кажется». Вместе с УЕФА мы проанализировали 20 ситуаций, в которых были назначены одиннадцатиметровые, рассмотрев их с бывшими игроками и тренерами. В 6 из них были пенальти, а в 14 – нет, – заявил Капелло.