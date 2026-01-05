Сергей Ташуев: «На конференции РФС подняли вопрос – почему такое отношение к нашим тренерам? Неизвестные иностранцы ничего не показывают. «Торпедо» тренировал какой-то Клотет»

Сергей Ташуев высказался касательно недоверия к российским тренерам.

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей », высказался по поводу недоверия к российским тренерам.

– Практически в каждой команде вы давали результат. Почему вас не зовут в топ-клуб?

– У меня были наметки, были разные слухи.

В Европе если тренер в клубе со средним бюджетом дает результат, его сразу двигают дальше, потому что с более сильными футболистами результат будет дать еще легче. У нас немного другая система. Надеюсь, что она изменится.

Сейчас я был на конференции тренеров от РФС, там этот вопрос поднимали – почему к нашим тренерам такое отношение? Приезжают неизвестные иностранцы, ничего не показывают и уезжают.

Помню, играли с «Ахматом » против «Торпедо ». Их тренировал тогда какой-то Пеп Клотет .

Мы обыграли их 5:1 в Москве, и после матча он говорит: «Ахмат» – не наш уровень». А у меня в команде играют Карапузов, Камилов, не в обиду им.

Наши российские футболисты тебе забивают пять мячей, а ты говоришь, что это не ваш уровень. Потом этого Клотета убрали, конечно, – сказал Сергей Ташуев .