Агент Сафонов о Карседо: «Российского тренера в «Спартаке» ожидать не стоило. Это бы означало, что Кахигао не нужен клубу. Ему проще работать с иностранцем»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о потенциальном назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».

Сообщалось, в ближайшее время испанский специалист возглавит московский клуб. Карседо ранее уже объявил об уходе из «Пафоса».

«Понятно, что российского тренера в «Спартаке» ожидать не стоило, так как это бы означало, что [спортивный директор] Кахигао просто не нужен клубу. Ему проще работать с иностранцем, поэтому тут выбор в пользу Карседо понятен. Но, насколько он будет правильным, покажет время.

Чемпионат Кипра нельзя назвать сильным, опираться на работу Карседо там нужно с осторожностью. Игроки у «Спартака» есть, посмотрим, какой результат даст новый тренер», – сказал Сафонов.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 туров, набрав 29 очков.

