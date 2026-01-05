  • Спортс
  • Глава правления «Пафоса» о Карседо и «Спартаке»: «Сказал ему: «Ты мог уйти красивее – не вести переговоры за спиной. Мы бы поняли»
Глава правления «Пафоса» о Карседо и «Спартаке»: «Сказал ему: «Ты мог уйти красивее – не вести переговоры за спиной. Мы бы поняли»

Роман Дубов заявил, что Карседо мог красивее уйти в «Спартак».

Председатель правления «Пафоса» Роман Дубов прокомментировал ситуацию с уходом главного тренера Хуана Карседо в «Спартак». 

– Денис Казанский отмечал: в «Спартаке» потребуют результат здесь и сейчас, тут бешеное давление, нужна психологическая устойчивость, крепкие нервы – и вопрос, есть ли это у Карседо. По мнению Тимура Журавеля, Хуан плохо реагирует на любое давление, умный тактик, но неумелый управленец. Что из этого верно?

– Еще пару лет назад «Пафоса» просто не существовало. Каждый успех здесь перекрывал любые негативные моменты, а внешнего давления практически не было.

[Сейчас] внутреннее давление он выдерживает уже лучше – и мы старались его не перегибать, особенно в последний сезон.

Что давить, когда есть результат? В «Спартаке» с этим будет сложнее. Возможно, ему поможет то, что он не понимает [русский] язык и не будет глубоко погружен в медиа-пространство.

Работа с проблемными игроками, жесткие персональные разговоры, дисциплина, отстранения – это не его сильная сторона. Лучше, если эти функции возьмет на себя клуб.

– Каким был ваш последний разговор с Карседо перед его отбытием в Москву?

– Вчера перед последним матчем (1:2 от «Аполлона» – Спортс’‘) я сказал ему: «Ты мог уйти красивее – не вести переговоры за спиной. Мы бы поняли. Но обид не держим. [Раз тебе] надо [уйти] – поддержим. Мы хотим, чтобы у тебя получилось. Потому что за этим стоит и наша репутация. Будет сложно – звони. Спасибо за работу. И уйди сегодня красиво. Как победитель».

Но уйти как победитель не получилось, – сказал Роман Дубов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
