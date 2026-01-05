Росеньора в «Страсбуре» может заменить экс-тренер «Вулвс» О′Нил. С ним прошли переговоры

Гари О′Нил может возглавить «Страсбур».

Новым главным тренером «Страсбура» может стать Гари О′Нил .

Французский клуб провел переговоры с 42-летним специалистом.

Ожидается, что действующий главный тренер «Страсбура » Лиэм Росеньор перейдет на работу в «Челси ».

«Страсбур» сейчас занимает 7-е место в таблице Лиги 1, набрав 24 очка в 17 матчах. Гари О′Нил ранее возглавлял «Вулверхэмптон » и «Борнмут».