Росеньора в «Страсбуре» может заменить экс-тренер «Вулвс» О′Нил. С ним прошли переговоры
Гари О′Нил может возглавить «Страсбур».
Новым главным тренером «Страсбура» может стать Гари О′Нил.
Французский клуб провел переговоры с 42-летним специалистом.
Ожидается, что действующий главный тренер «Страсбура» Лиэм Росеньор перейдет на работу в «Челси».
«Страсбур» сейчас занимает 7-е место в таблице Лиги 1, набрав 24 очка в 17 матчах. Гари О′Нил ранее возглавлял «Вулверхэмптон» и «Борнмут».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
