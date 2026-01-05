Фанаты «ПСЖ» называли «крысами» игроков «Марселя», матч с «Парижем» дважды чуть не прервали. Энрике заявил: «Нас обзывают на каждом стадионе, но матчи останавливают только дома»

Энрике: «ПСЖ» обзывают везде, но матчи останавливают только на «Парк-де-Пренс».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал недовольство угрозой прерывания матчей из-за оскорбительных выкриков на трибунах.

Команда Энрике вчера дома обыграла «Париж» (2:1) в 17-м туре Лиги 1.

В добавленное время домашние болельщики выкрикивали оскорбления в адрес игроков «Марселя », которых они называли «крысами». 8 января команды разыграют Суперкубок Франции в Кувейте. Главный арбитр Бенуа Бастьен дважды просил диктора стадиона обратиться к фанатам на «Парк-де-Пренс».

Объявления диктора и сообщения на экранах стадиона предупреждали, что матч могут остановить или даже засчитать «ПСЖ» техническое поражение, а также призывали прекратить «дискриминационные выкрики».

«Я устал. Нет, я злился не на свою команду, а на ситуацию, которая для меня очень специфична.

На каждом стадионе нас обзывают всякими ругательствами, но наши матчи останавливают только на «Парк-де-Пренс». Мы ездим в Лион, Нант, Марсель и терпим любую атмосферу. На «Парк-де-Пренс» слышны только негативные выкрики. Я устал.

Я зол, потому что они останавливают только наши матчи. Мы приезжаем на каждый стадион в качестве гостей, и на каждом стадионе слышны выкрики против наших игроков, нашего клуба, нашего президента и всего остального, и матчи никогда не останавливают. Они прерываются только в Париже, и именно это я и критикую», – заявил Энрике в интервью Ligue1+.