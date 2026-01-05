Мальдини сделал репост о захвате президента Мадуро: «После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна»

Паоло Мальдини прокомментировал захват президент Николаса Мадуро.

Бывший защитник «Милана » Паоло Мальдини высказался касательно военной операции США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

«После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна» – было написано в видеоролике в социальной сети, который репостнул Мальдини.

Мальдини имеет гражданство Венесуэлы и женат на бывшей модели Адриане Фосса, которая родилась в Венесуэле. Все дети экс-футболиста также являются гражданами Италии и Венесуэлы.