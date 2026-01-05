Мальдини сделал репост о захвате президента Мадуро: «После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна»
Паоло Мальдини прокомментировал захват президент Николаса Мадуро.
Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини высказался касательно военной операции США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.
«После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна» – было написано в видеоролике в социальной сети, который репостнул Мальдини.
Мальдини имеет гражданство Венесуэлы и женат на бывшей модели Адриане Фосса, которая родилась в Венесуэле. Все дети экс-футболиста также являются гражданами Италии и Венесуэлы.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: AC Milan Brasil
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости