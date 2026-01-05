«Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу, помимо 25 млн «Фламенго». Петербуржцы установили цену в 40 млн евро за хавбека (Пабло Оливейра)

«Зенит» потратил на Жерсона около 40 миллионов евро.

«Зенит» заплатил за бразильского полузащитника Жерсона больше, чем сообщалось ранее.

В июле было объявлено, что клуб из Санкт-Петербурга купил капитана «Фламенго», выплатив 25 млн евро отступных.

По данным журналиста Пабло Оливейры, помимо 25 млн «Фламенго », петербуржцы заплатили около 15 млн евро Маркао, агенту и отцу Жерсона, самому игроку и другим лицам.

Поэтому сейчас «Зенит» установил цену в 40 млн евро за футболиста. На подписание Жерсона претендует «Крузейро».

В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний игрок провел 12 матчей и забил 1 гол.

Предложение «Зениту» по Жерсону должно составить не менее 25 млн евро (Самуэль Венансио)

«Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона (ESPN Brasil)