«Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу, помимо 25 млн «Фламенго». Петербуржцы установили цену в 40 млн евро за хавбека (Пабло Оливейра)
«Зенит» потратил на Жерсона около 40 миллионов евро.
«Зенит» заплатил за бразильского полузащитника Жерсона больше, чем сообщалось ранее.
В июле было объявлено, что клуб из Санкт-Петербурга купил капитана «Фламенго», выплатив 25 млн евро отступных.
По данным журналиста Пабло Оливейры, помимо 25 млн «Фламенго», петербуржцы заплатили около 15 млн евро Маркао, агенту и отцу Жерсона, самому игроку и другим лицам.
Поэтому сейчас «Зенит» установил цену в 40 млн евро за футболиста. На подписание Жерсона претендует «Крузейро».
В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний игрок провел 12 матчей и забил 1 гол.
Предложение «Зениту» по Жерсону должно составить не менее 25 млн евро (Самуэль Венансио)
«Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона (ESPN Brasil)
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Пабло Оливейры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости