  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу, помимо 25 млн «Фламенго». Петербуржцы установили цену в 40 млн евро за хавбека (Пабло Оливейра)
173

«Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу, помимо 25 млн «Фламенго». Петербуржцы установили цену в 40 млн евро за хавбека (Пабло Оливейра)

«Зенит» потратил на Жерсона около 40 миллионов евро.

«Зенит» заплатил за бразильского полузащитника Жерсона больше, чем сообщалось ранее.

В июле было объявлено, что клуб из Санкт-Петербурга купил капитана «Фламенго», выплатив 25 млн евро отступных.

По данным журналиста Пабло Оливейры, помимо 25 млн «Фламенго», петербуржцы заплатили около 15 млн евро Маркао, агенту и отцу Жерсона, самому игроку и другим лицам.

Поэтому сейчас «Зенит» установил цену в 40 млн евро за футболиста. На подписание Жерсона претендует «Крузейро».

В текущем сезоне Мир РПЛ 28-летний игрок провел 12 матчей и забил 1 гол.

Предложение «Зениту» по Жерсону должно составить не менее 25 млн евро (Самуэль Венансио)

«Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона (ESPN Brasil)

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18720 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Пабло Оливейры
logoЖерсон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКрузейро
агенты
возможные трансферы
деньги
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн евро и Жонатана за Жерсона (ESPN Brasil)
4 января, 17:31
Отец Жерсона о трансфере в «Крузейро»: «Переговоры с «Зенитом» продвигаются, но не так быстро, как мы ожидали. Они займут время. Надеемся на счастливое завершение»
3 января, 16:36
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Переговоры идут хорошо. Я был бы очень рад видеть своего сына на ЧМ, а близость к сборной облегчает задачу»
1 января, 09:43
Отец Жерсона о «Крузейро»: «Сын хочет сыграть на ЧМ. Если кто-то захочет его купить, «Зенит» должен быть согласен на продажу»
28 декабря 2025, 15:13
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
14 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
16 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
50 минут назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
54 минуты назад
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
9 минут назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
10 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
14 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
30 минут назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
44 минуты назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
44 минуты назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44