Руни про Аморима: «Нужно заслужить право диктовать условия в «МЮ». Я в замешательстве из-за слов Рубена, но мне его жаль – состав недостаточно хорош»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал высказывание главного тренера команды Рубена Аморима.
После матча АПЛ против «Лидса» (1:1) португалец заявил: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят».
«Думаю, что он сказал так уверенно, поскольку знает, что останется главным тренером команды.
Могу предположить, что это единственная причина, почему он говорит с такой уверенностью, потому что прошлые две игры были не очень хорошие. Такое высказывание сбивает с толку. Я в замешательстве из-за его слов.
Нужно заслужить право диктовать условия в клубе, особенно в таком, как «Манчестер Юнайтед».
Например, если бы «Манчестер Юнайтед» возглавил Пеп Гвардиола, то я не думаю, что кто-либо бы сомневался в том, каких футболистов он хочет приобрести и какую тактику использовать.
При этом мне жаль Аморима. Состав команды недостаточно хорош», – сказал Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.
