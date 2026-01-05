Руни про Аморима: «Нужно заслужить право диктовать условия в «МЮ». Я в замешательстве из-за слов Рубена, но мне его жаль – состав недостаточно хорош»

Руни про Аморима: нужно заслужить право диктовать условия в «МЮ».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал высказывание главного тренера команды Рубена Аморима .

После матча АПЛ против «Лидса» (1:1) португалец заявил: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят» .

«Думаю, что он сказал так уверенно, поскольку знает, что останется главным тренером команды.

Могу предположить, что это единственная причина, почему он говорит с такой уверенностью, потому что прошлые две игры были не очень хорошие. Такое высказывание сбивает с толку. Я в замешательстве из-за его слов.

Нужно заслужить право диктовать условия в клубе, особенно в таком, как «Манчестер Юнайтед».

Например, если бы «Манчестер Юнайтед» возглавил Пеп Гвардиола , то я не думаю, что кто-либо бы сомневался в том, каких футболистов он хочет приобрести и какую тактику использовать.

При этом мне жаль Аморима. Состав команды недостаточно хорош», – сказал Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

