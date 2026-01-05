  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни про Аморима: «Нужно заслужить право диктовать условия в «МЮ». Я в замешательстве из-за слов Рубена, но мне его жаль – состав недостаточно хорош»
45

Руни про Аморима: «Нужно заслужить право диктовать условия в «МЮ». Я в замешательстве из-за слов Рубена, но мне его жаль – состав недостаточно хорош»

Руни про Аморима: нужно заслужить право диктовать условия в «МЮ».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал высказывание главного тренера команды Рубена Аморима.

После матча АПЛ против «Лидса» (1:1) португалец заявил: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят».

«Думаю, что он сказал так уверенно, поскольку знает, что останется главным тренером команды.

Могу предположить, что это единственная причина, почему он говорит с такой уверенностью, потому что прошлые две игры были не очень хорошие. Такое высказывание сбивает с толку. Я в замешательстве из-за его слов.

Нужно заслужить право диктовать условия в клубе, особенно в таком, как «Манчестер Юнайтед».

Например, если бы «Манчестер Юнайтед» возглавил Пеп Гвардиола, то я не думаю, что кто-либо бы сомневался в том, каких футболистов он хочет приобрести и какую тактику использовать.

При этом мне жаль Аморима. Состав команды недостаточно хорош», – сказал Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

«Я менеджер, а не просто тренер». Аморим полыхает – похоже на конфликт с руководством

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?18720 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: United In Focus
logoУэйн Руни
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
14 минут назадТесты и игры
ФБР направило делегацию на Кубок Африки. Агенты изучают меры безопасности на матчах турнира в преддверии ЧМ-2026
16 минут назад
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
50 минут назад
Директор «Баварии» Фройнд о словах Карла про «Реал»: «Он сразу понял, что реплика была неудачной, и извинился. Леннарт высказался как 17-летний парень. Он счастлив здесь»
54 минуты назад
Капелло о проблемах сборной Италии: «У «Милана» в старте один итальянец, в «Юве» – два, в «Интере» – 4-5. Дети в 12 лет изучают тактику – зачем? Нужно работать с мячом, знать азбуку футбола»
сегодня, 17:08
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Лечче», «Ювентус» против «Сассуоло», «Комо» разгромил «Пизу»
сегодня, 17:00Live
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
сегодня, 16:55
«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
сегодня, 16:33
Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
сегодня, 16:29
Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Ничего хорошего от Карседо не жду – вытащит из «Спартака» деньги и уедет. Нужно было россиянина назначать, надоели эти западноевропейские мужички». Коршунов о тренере красно-белых
9 минут назад
Ямаль пропустил тренировку перед матчем с «Атлетиком» – как и перед «Эспаньолом» ранее. Вингер «Барсы» занимался отдельно в зале
10 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» в гостях у «Гранады»
14 минут назадLive
Линекер об увольнении Аморима: «Он будто сам его спровоцировал. Игроки не подходили под его стиль, «МЮ» не поддержал Рубена. Клуб в последние годы – настоящий бардак»
30 минут назад
Суперкубок Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» играет с «Самсунспором»
44 минуты назадLive
Семеньо пройдет медосмотр для «Ман Сити» в четверг (Sky Sports)
44 минуты назад
«Лечче» – «Рома». 0:1 – Фергюсон забил. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)
сегодня, 17:07
Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»
сегодня, 16:49
Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
сегодня, 16:44