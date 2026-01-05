Губерниев о Карседо в «Спартаке»: «Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно выгонят. Пафосно получит компенсацию. Четыре слагаемых успеха»
Дмитрий Губерниев: «Спартак» пафосно назначит Карседо и пафосно выгонит.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятное назначение Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».
Испанский специалист до этого работал в «Пафосе». Карседо ранее уже объявил об уходе из кипрского клуба.
«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха.
Надолго Карседо не задержится – ходьба по граблям продолжается!» – заявил Дмитрий Губерниев.
