Губерниев о Карседо в «Спартаке»: «Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно выгонят. Пафосно получит компенсацию. Четыре слагаемых успеха»

Дмитрий Губерниев: «Спартак» пафосно назначит Карседо и пафосно выгонит.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятное назначение Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака ».

Испанский специалист до этого работал в «Пафосе ». Карседо ранее уже объявил об уходе из кипрского клуба.

«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха.

Надолго Карседо не задержится – ходьба по граблям продолжается!» – заявил Дмитрий Губерниев.