Невилл о словах Аморима: «Он недоволен чем-то в иерархии «МЮ, но нужно читать между строк. Эта похоже на Мареску – значит, он не чувствует поддержки и опускает руки»

Невилл о словах Аморима: он недоволен чем-то в «МЮ», это напоминает Мареску.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на заявление главного тренера команды Рубена Аморима .

После матча с «Лидсом» (1:1) португалец сказал : «Я пришел сюда, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не тренером. Это ясно».

«Я только что говорил о Мареске , что как только тренер начинает вести эту игру на своих пресс-конференциях, значит, что его явно что-то раздражает, он не чувствует поддержки и опускает руки.

Я думал, что он был назначен главным тренером футбольного клуба и должен тренировать команду. Менеджер – должность, которой мы больше не видим. Я не знаю, как назвать Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити ».

Слово «менеджер» предполагает, что он говорит о желании управлять чем-то большим, чем просто работой на тренировочной площадке. Менеджеры оказывают большее влияние на другие аспекты деятельности клуба, такие как подбор персонала, академию, стиль игры и то, как клуб проводит предсезонные товарищеские матчи.

Возможно, он намекает на то, что ему нужно дать возможность управлять большим количеством отделов клуба. Опять же, это говорит о том, что он чем-то недоволен. На прошлой неделе кое-что произошло после публикуемых цитат, что означает, что Рубен Аморим сейчас начинает раскрываться, как это сделал Мареска.

Это не совсем то, но что-то похожее. В том смысле, что не ясно, что это значит, но каждый должен читать между строк. Мне кажется, что он недоволен чем-то в иерархии.

Очевидно, он упомянул и мое имя. Именно так обычно поступают тренеры в трудные периоды, они обращаются к экспертам. С этим никаких проблем. На самом деле я был очень рад выступлениям «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута» (4:4), «Астон Виллы» (1:2) и «Ньюкасла» (0:1).

Я думаю, они были очень хороши. Я не мог поддержать их в тот вечер в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1), если он это имеет в виду. Что-то было неправильно в тот вечер, и надо это признать. Что-то было не так в матче с «Эвертоном» (0:1), который играл вдесятером.

Я буду указывать на такие вещи, потому что это моя работа. Кроме того, большая проблема не в том, что он сказал обо мне, на самом деле, это вообще не проблема. Проблема скорее в том, что то, о чем он говорит, происходит за кулисами», – сказал Невилл в своем подкасте.