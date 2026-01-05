Ташуев о «Спартаке»: «Какой другой уровень? Не смешите! Меня за 8 матчей ни разу не обыграли. Почему Абаскаля зовут, которого я легко обыгрывал, а меня нет?»

Ташуев не понимает, почему Абаскаля зовут в «Спартак», а его – нет.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, почему его не приглашают работать в топовые клубы.

«Так сложилось, что если ты работаешь во второй восьмерке, то это якобы твоя ниша. А условный «Спартак» – это другой уровень. Какой другой уровень? Не смешите меня! Я со «Спартаком» сыграл восемь матчей в карьере, четыре выиграл, четыре ничьи. Разница мячей – 11:3.

За восемь матчей «Спартак» ни разу меня не обыграл с разными клубами. «Факел » – вообще два раза по 2:0 сыграли, Абаскалю там некуда деваться было. Но меня же туда не зовут.

Почему Абаскаля зовут, которого я легко обыгрывал, а меня нет? У меня тогда 11 россиян в команде было. Но я не жалею, ничего страшного. Меня радует, что у меня сейчас масса учеников-тренеров. Тедеев, Анюков, Калешин, Фоменко, Евдокимов, Онопко – все мои бывшие футболисты.

В женском «Спартаке » работает Вадик Козлов, молодой парень, стал чемпионом страны – один в один моя методика. Я его хорошо знаю, он работает по нашей системе, все одинаково.

Команда забила 68 мячей, состав у женского ЦСКА и «Зенита» намного сильнее. А такие наши ребята-девчонки не проиграли ни одного матча. Болельщики туда ходят, радуются футболу», – сказал Сергей Ташуев.