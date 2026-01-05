Капелло о замене Винисиуса в класико: «Он проявил неуважение к игроку, который его заменил. Тренер – не главное, но Алонсо повел себя великолепно. Это нужно обсуждать в раздевалке»

Капелло о Винисиусе в класико: было неуважение к игроку, который его заменил.

Бывший тренер «Реала » и других клубов Фабио Капелло высказался о конфликте между Винисиусом Жуниором и Хаби Алонсо.

Напомним, в домашнем матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) вингер «Мадрида» был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле вышел Родриго . Бразилец возмутился своей замене и с поля сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Хаби Алонсо, но затем вернулся на скамейку. Уходя на замену, Винисиус ругался и повторял: «Я уйду из команды, мне лучше уйти».

– Расскажите, что вы думаете о случае с Винисиусом.

– О, Хаби Алонсо повел себя великолепно. Это нельзя исправить на глазах у всего стадиона, у всех болельщиков. Нужно поговорить позже, в раздевалке, и прежде всего попросить прощения у команды.

Необходимо иметь уважение к раздевалке, где 24 партнера по команде, и все они хотят играть. Потому что Винисиус проявил неуважение к игроку, который вышел на поле вместо него. Тренер – это не главное, партнер важнее, – заявил Капелло.