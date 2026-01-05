Мостовой о Карседо: «Деньги играют решающую роль в жизни. Не видел, чтобы люди отказывались от хорошего контракта. «Спартак» наверняка предложил договор в 2-3 раза лучше»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание Хуана Карседо.
Испанский тренер, комментируя предстоящий переход из «Пафоса» в «Спартак», сказал: «Сложно объяснить всему миру мое решение. Оно лучшее для меня и моей семьи».
«Видел слова Карседо. Ребята, в нашей жизни деньги играют решающую роль. Наверняка ему в «Спартаке» предложили контракт в два или даже три раза лучше, чем был в «Пафосе» – он взял и поехал.
А вообще я ни разу в жизни не видел, чтобы люди отказывались от хорошего контракта. Все так делали, и я так делал. Да, бывают исключения, когда говорят, что им ничего не надо, потому что у них на счету миллиарды.
В целом Хуан Карседо – неплохой вариант для «Спартака». Вроде даже каким‑то футболистом был, играл где‑то.
А получится или нет, сейчас нет смысла даже об этом говорить. Не получится – уедет, и все будет нормально», – сказал Александр Мостовой.