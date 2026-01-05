  • Спортс
  • Гонсало Гарсия о Мбаппе: «Я получаю мало игрового времени, потому что Килиан проводит впечатляющий сезон. У него практически по голу за игру, он лучший игрок в мире»
Гонсало Гарсия о Мбаппе: «Я получаю мало игрового времени, потому что Килиан проводит впечатляющий сезон. У него практически по голу за игру, он лучший игрок в мире»

Гарсия: мой конкурент в «Реале» – Мбаппе, забивающий по голу за матч.

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия высказался о конкуренции с Килианом Мбаппе.

21-летний игрок сделал хет-трик в матче с «Бетисом» в 19-м туре Ла Лиги (5:1). Мбаппе не играл из-за травмы.

О давлении из-за отсутствия Мбаппе

«Я не читаю прессу. Это «Реал Мадрид», конкуренция здесь максимальная, и я знаю, что являюсь естественной подменой Мбаппе... Но тренер и все партнеры по команде всегда вселяют в меня уверенность, чтобы я мог сделать все возможное».

О том, что он получает мало минут

«Это правда, что я получаю мало игрового времени, но это потому, что передо мной Мбаппе, который проводит впечатляющий сезон. [Он забивает] практически по голу за игру. Он лучший игрок в мире, поэтому мне нужно сосредоточиться на себе и выкладываться по максимуму на всех тренировках. Работать на максимуме, когда появятся такие возможности», – сказал Гарсия.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
