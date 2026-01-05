Рауль Рианчо: «Не уверен, что Карседо сможет привести «Спартак» к чемпионству. Желаю болельщикам терпения»
Рианчо: не уверен, что Карседо сможет привести «Спартак» к чемпионству.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сомневается, что Хуан Карседо приведет красно-белых к чемпионству в РПЛ.
Сообщалось, что экс-тренер «Пафоса» возглавит «Спартак» на этой неделе.
«Я не уверен, что Карседо сможет привести «Спартак» к чемпионству в РПЛ. Несмотря на то, что Хуан является моим соотечественником, я не следил за его работой в «Пафосе».
В любом случае, я желаю удачи спартаковским болельщикам и главное — терпения. В апреле планирую прилететь в Москву и посетить матч красно-белых», — сказал Рианчо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
