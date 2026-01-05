  • Спортс
  Романцев о Черчесове: «Cвой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной, в Польше, Венгрии. Уверен, мы еще не раз в этом убедимся»
Романцев о Черчесове: «Cвой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной, в Польше, Венгрии. Уверен, мы еще не раз в этом убедимся»

Романцев о Черчесове: свой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной.

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев назвал своего коллегу Станислава Черчесова качественным профессионалом.

— Как думаете, его переход из «Ахмата» [в «Динамо»] не состоялся из-за условий контракта, где не был предусмотрен такой шаг, или это личное решение Станислава Саламовича?

— Вопрос непростой. Черчесов — тренер с достаточным опытом и умением решать вопросы, связанные с собственной судьбой. К тому же он еще и дипломат, умеющий выстраивать отношения с работодателями. И при подписании контракта с «Ахматом» не должны были остаться без внимания и варианты возможного обоюдного расставания.

Но нельзя не учитывать и то, что в подобных ситуациях не последнюю роль может сыграть желание самого тренера. Известно, что переговорный процесс, если он действительно велся, любит тишину. И понятно, что его подробности известны только руководителям «Динамо» и самому Станиславу Саламовичу. Потому в разговорах на эту тему он и был предельно сдержан.

Cвой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной на чемпионате мира, в Польше, Венгрии, да и в том же «Динамо». Стало быть, веры в себя ему не занимать. Уверен, что мы еще не раз в этом убедимся», – сказал Романцев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
