  • Ринат Билялетдинов о Жерсоне: «Не факт, что попадает в сборную, уйдя из «Зенита». Думает быстро, техника присутствует, но все медленно делает»
Ринат Билялетдинов о Жерсоне: «Не факт, что попадает в сборную, уйдя из «Зенита». Думает быстро, техника присутствует, но все медленно делает»

Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита».

Сообщалось, что хавбек может перейти в «Крузейро» ради попадания в сборную Бразилии.

«Чемпионат мира — серьезнейший рычаг для футболиста. Этот турнир может быть у футболистов раз в жизни. Но попадает ли Жерсон в сборную, уйдя из «Зенита»? Не факт же. Если он там будет играть так же, как и в «Зените», то он и из Бразилии никуда не попадет.

Несомненно, Жерсон квалифицированный игрок, но он пока всех в РПЛ не затмевает. Думает быстро, техника присутствует, но все медленно делает. Не думаю, что это будет потерей для «Зенита», — сказал бывший тренер «Рубина».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
