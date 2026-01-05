Ринат Билялетдинов о Жерсоне: «Не факт, что попадает в сборную, уйдя из «Зенита». Думает быстро, техника присутствует, но все медленно делает»

Ринат Билялетдинов о Жерсоне: не факт, что попадает в сборную, уйдя из «Зенита».

Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита».

Сообщалось, что хавбек может перейти в «Крузейро» ради попадания в сборную Бразилии .

«Чемпионат мира — серьезнейший рычаг для футболиста. Этот турнир может быть у футболистов раз в жизни. Но попадает ли Жерсон в сборную, уйдя из «Зенита»? Не факт же. Если он там будет играть так же, как и в «Зените », то он и из Бразилии никуда не попадет.

Несомненно, Жерсон квалифицированный игрок, но он пока всех в РПЛ не затмевает. Думает быстро, техника присутствует, но все медленно делает. Не думаю, что это будет потерей для «Зенита», — сказал бывший тренер «Рубина».