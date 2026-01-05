11

Зинин о Карседо: «Сильный тактик, который способен органично перестраиваться»

Зинин о Карседо: сильный тактик, способный органично перестраиваться.

Бывший пресс‑атташе «Спартака» Алексей Зинин высказался о тренере «Пафоса» Хуане Карседо, который на этой неделе возглавит «Спартак».

Ранее испанец уже работал в московском клубе в 2012 году как помощник Унаи Эмери.

«Нового главного тренера «Спартака» знаю хорошо. Много наблюдал его работу, да и в повседневной жизни неоднократно видел в самых непосредственных ситуациях.

Методика Хуана – это испанский стиль, адаптированный к более закрытым реалиям. Карседо – сильный тактик, который способен органично перестраиваться с позиционного нападения к контратакующему футболу, от доминирующей игры к вязкой выстроенной обороне. По ходу матча может уйти от 4-3-3 и перестроиться на игру в три центральных защитника, потом использовать гибрид, а завершить матч и вовсе с 5 защитниками и без нападающих.

Он легко и часто с энтузиазмом меняет игрокам позиции, быстро их адаптирует на новом поприще. Очень любит в роли фланговых защитников использовать быстрых проактивных вингеров. В «Пафосе» все это получается органично. Потому что клуб и команда здорово выстроены, притерты друг к другу. Игроки подобраны под разные стратегии игры, но объединены единой философией и глубокой тактической образованностью. 

Важно и то, что у каждого есть яркое, уникальное качество, что позволяет превращать игроков в детали и строить из них любые конструкции. При этом клуб не позволял Карседо излишне увлекаться, умел спрашивать за ошибки, а иногда их и упреждать.

Очень важно понимать, что построение команды и такого единства, которые в итоге сложились в «Пафосе», потребовало немало времени и было бы невозможно без поддержки и терпения всего клуба, и особенно его ключевых людей. 

В первый год своей работы Карседо провалил чемпионат, но на финише сезона выиграл Кубок Кипра, после чего дела «Пафоса» пошли в гору. До этого болельщики совсем не признавали наставника, но клуб защищал своего тренера и был вознагражден.

Хорошо, что Карседо работал в «Спартаке». Он отчасти понимает, с каким давлением ему предстоит столкнуться. Важно и владельцам клуба, и руководству, и болельщикам понимать, что одной предсезонки может не хватить на то, чтобы создать Команду. Без поддержки тренеру будет сложно, почти нереально вытащить ситуацию», – написал Зинин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Алексея Зинина
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoАлексей Зинин
logoПафос
logoпремьер-лига Россия
logoтактика
logoвысшая лига Кипр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
