Умер лучший тренер Болгарии XX века Димитар Пенев. Ему было 80 лет

Лучший тренер Болгарии XX века Димитар Пенев умер в возрасте 80 лет.

Экс-тренер сборной Болгарии Димитар Пенев скончался 3 января на 81-м году жизни.

Он возглавлял национальную команду с 1991 по 1996 год, а также в 2007-м.

На ЧМ-1994 Болгария заняла 4-е место – ее лучший результат в истории турниров. Пенев был признан лучшим тренером страны в XX веке.

Он трижды приводил софийский ЦСКА к чемпионству. При нем в 1989 году армейцы дошли до полуфинала Кубка кубков, где проиграли будущему победителю турнира «Барселоне».

Как игрок Пенев 7 раз выигрывал чемпионат Болгарии в составе ЦСКА, 1 раз – в составе «Локомотива » из Софии .