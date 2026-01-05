Алонсо об участии Мбаппе в Суперкубке Испании: «Подождем до вторника. Мы все еще даем ему шанс»

Алонсо об участии Мбаппе в Суперкубке Испании: подождем до вторника.

Тренер «Реала» Хаби Алонсо допустил, что Килиан Мбаппе сыграет в Суперкубке Испании.

У форварда «Мадрида» выявлено растяжение связок левого колена, из-за чего он пропустил воскресный матч Ла Лиги с «Бетисом» (5:1).

«Мбаппе не полностью исключен из состава, и мы подождем до вторника, когда отправимся в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть, как он себя чувствует, Тогда мы и примем решение. Мы все еще даем ему шанс».

«Он точно поедет в Аравию», – сказал Алонсо.