Алонсо об участии Мбаппе в Суперкубке Испании: «Подождем до вторника. Мы все еще даем ему шанс»
Алонсо об участии Мбаппе в Суперкубке Испании: подождем до вторника.
Тренер «Реала» Хаби Алонсо допустил, что Килиан Мбаппе сыграет в Суперкубке Испании.
У форварда «Мадрида» выявлено растяжение связок левого колена, из-за чего он пропустил воскресный матч Ла Лиги с «Бетисом» (5:1).
«Мбаппе не полностью исключен из состава, и мы подождем до вторника, когда отправимся в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть, как он себя чувствует, Тогда мы и примем решение. Мы все еще даем ему шанс».
Об ушибе и замене Тчуамени в матче с «Бетисом»
«Он точно поедет в Аравию», – сказал Алонсо.
