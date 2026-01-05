Круговой доволен 2025 годом: «Главное, что я чувствовал доверие тренеров. Плюс позицию довольно удачно сменил»

Круговой доволен 2025 годом: главное, что я чувствовал доверие тренеров.

Вингер ЦСКА Даниил Круговой доволен своей игрой в 2025 году.

«Конечно, занесу 2025-й себе в актив. Было сыграно много хороших матчей, было много хороших побед, трофеев. Но самое главное, что я чувствовал доверие тренеров. Плюс позицию во второй половине года довольно удачно сменил. Поэтому повторюсь: 2025-й точно могу занести себе в актив», — сказал Круговой.