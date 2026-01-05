Депутат Свищев об отстранении Садыгова: «Надеемся, что такие же решения примут УЕФА и ФИФА. Надо нести ответственность»

Свищев об отстранении Садыгова: надеемся, что такие же решения примут УЕФА и ФИФА.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал отстранить экс-владельца «Химок» Туфана Садыгова от работы в футболе во всем мире.

Подмосковный клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня 2025 года после того, как Арбитражный суд Московской области признал его банкротом.

«Недобросовестные бизнесмены, которые вроде как вкладывают деньги в спорт, а потом что-то происходит, и заложниками становятся футболисты, работники клуба, болельщики. Страдает престиж лиги и всего нашего футбола. Таких людей не должно быть в спорте. Садыгов достаточно длительное время финансировал клуб, но потом начались задержки с выплатой зарплаты, получился снежный ком. Он должен был вовремя остановиться и сказать, что не справился.

Сейчас о ситуации, случившейся с «Химками», знают во всем мире. Пишут, что в России не платят, тренеры уехали и рассказывают те же истории. Произошла катастрофа. Совершенно правильное решение РФС отстранить Садыгова во всем футболе. Знаю, что данная информация отправлена в УЕФА и ФИФА . Надеемся, что такие же решения будут приняты и ими. Надо нести ответственность», – сказал Свищев.