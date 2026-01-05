Тихонов о 72-летии Романцева: «Могу пожелать только крепкого здоровья, потому что он много его отдал «Спартаку»
Тихонов о 72-летии Романцева: мсогу пожелать только крепкого здоровья.
Экс‑футболист «Спартака» Андрей Тихонов пожелал здоровья бывшему тренеру красно‑белых Олегу Романцеву, которому 4 января исполнилось 72 года.
«Олегу Ивановичу могу пожелать только крепкого здоровья, потому что он много его отдал «Спартаку». И, конечно, хочется пожелать, чтобы все у него было хорошо», — сказал Тихонов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
