Тихонов о 72-летии Романцева: «Могу пожелать только крепкого здоровья, потому что он много его отдал «Спартаку»

Тихонов о 72-летии Романцева: мсогу пожелать только крепкого здоровья.

Экс‑футболист «Спартака» Андрей Тихонов пожелал здоровья бывшему тренеру красно‑белых Олегу Романцеву, которому 4 января исполнилось 72 года.

«Олегу Ивановичу могу пожелать только крепкого здоровья, потому что он много его отдал «Спартаку». И, конечно, хочется пожелать, чтобы все у него было хорошо», — сказал Тихонов.