Вратарь «Челси» Санчес пропустил матч с «Ман Сити» из-за травмы, Фофана – из-за высокой температуры

Вратарь «Челси» Санчес пропустил матч с «Ман Сити» из-за травмы.

И.о. тренера «Челси» Калум Макфарлейн рассказал, почему вратарь Роберт Санчес и защитник Уэсли Фофана пропустили матч АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1).

«Роб почувствовал травму во время разминки перед матчем с «Борнмутом». Он играл с повреждением и тренировался в пятницу, а вчера чувствовал себя неважно.

Уэс вчера хорошо тренировался, но сегодня утром проснулся с очень высокой температурой, так что он болен и не сможет сыграть», – сказал Макфарлейн перед матчем с «Ман Сити».