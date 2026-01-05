Гришин недоволен селекцией ЦСКА: «Играют практически 12 человек. Когда ломался Алвес, его было некем заменить»

Гришин недоволен селекцией ЦСКА: играют практически 12 человек.

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин недоволен летней трансферной кампанией армейцев.

«Разочаровали те трансферы, которые не выходят на поле. Мы видим, что трансферы были, а играет практически только Алвес . О ком-то конкретно говорить не стоит, все-таки это футбольная команда. Мы видим, что было приобретение Алеррандро, Шуманский вообще не играет. Здесь надо говорить о комплексе трансферных вещей, которые не усилили ЦСКА.

Мы видим, что ЦСКА играет одной обоймой практически все 18 игр. Когда ломался Алвес, его было некем заменить. Когда выпускали Вильягру, он тоже не показывал того уровня, чтобы ЦСКА играл и боролся за первое место. Пока я не вижу альтернативы тому составу, который играет все матчи. А играют практически 12 человек», — сказал Гришин.