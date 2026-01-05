Борис Игнатьев назвал топ-3 лучших тренеров РПЛ: «Талалаев, Челестини и Галактионов знают, чего хотят»
Борис Игнатьев назвал топ-3 лучших тренеров РПЛ: Талалаев, Челестини и Галактионов.
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал тройку лучших тренеров осенней части РПЛ.
«Тренер 2025 года — Талалаев. Но и армейский специалист Челестини, а также Галактионов показывают отличную работу. У каждого свои взгляды и пристрастия, но эти тренеры знают, чего хотят», — сказал Игнатьев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
