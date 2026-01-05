Алонсо про 45 очков «Реала» после 1-го круга: «Еще столько же – и будет 90. Борьба в Ла Лиге будет интенсивной до самого конца»

Алонсо про 45 очков «Реала» после 1-го круга: еще столько же – и будет 90.

Тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

После 19 туров «Мадрид » занимает 2-е место в таблице, отставая от «Барселоны» на 4 очка.

«Это очень важная победа [над «Бетисом» – 5:1] в плане чемпионской гонки. Вчера «Барселона» победила, и нам нужно выигрывать много матчей. Это был заключительный матч первой половины сезона, и мы набрали 45 очков. Еще столько же – и у нас будет 90 в Ла Лиге .

Теперь нам нужно продолжать выигрывать матчи. Борьба будет интенсивной до самого конца», – сказал Алонсо.