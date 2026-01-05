9

Агент Сауся: «Владислав готов уйти, если ЦСКА и «Балтика» договорятся»

Агент Владислава Сауся оценил вероятность его перехода в ЦСКА.

Сообщалось, что трансфер вингера «Балтики» может сорваться, если армейцы арендуют Огуза Айдына у «Фенербахче».

— Не могу сказать, уйдет ли Владислав из «Балтики» или останется. Пока все в процессе переговоров. Из‑за чего пока клубы не сходятся? Лучше у руководителей клубов спросить. Мне будет некорректно комментировать эту информацию.

— Хочет ли Владислав перейти в такой большой клуб, как ЦСКА?

— Если я вам отвечу как есть, тренер «Балтики» обидится. Понятно, что любой футболист хотел бы быть в таком большом клубе, как ЦСКА. Но у Владислава нет такого, чтобы любой ценой уйти из «Балтики». Договорятся клубы — значит, будет хорошо; не договорятся — Владислав продолжит работу в «Балтике». Тренерский штаб клуба сделал многое для него. Владислав готов уйти, если ЦСКА и «Балтика» договорятся, – сказал Андрей Талаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Саусь
logoБалтика
Андрей Талаев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
возможные трансферы
