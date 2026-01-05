  • Спортс
  Агент Барбоза ждет по 2-3 трансфера зимой от «Зенита» и «Спартака»: «Петербуржцы исправят недостатки, чтобы быть главными фаворитами. У красно-белых будет новый тренер»
6

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что «Зенит» и «Спартак» будут активнее всех усиливаться зимой в РПЛ.

«Думаю, трансферов в целом будет немного, потому что все команды более-менее укомплектованы. Как всегда это будут точечные усиления. Но, конечно, самый активный игрок на рынке в последние годы — это «Зенит». Этой зимой, уверен, они исправят все свои недостатки, чтобы быть главными фаворитами в борьбе за чемпионство. К тому же у «Зенита» очень сильный скаутинг, особенно по бразильскому рынку. Думаю, двух-трех футболистов они могут приобрести.

Еще есть «Спартак», который может претерпеть изменения после прихода нового тренера. Времени у него будет достаточно, поэтому, наверное, стоить ждать двух-трех трансферов и от красно-белых.

Что касается «Краснодара» и ЦСКА, думаю, они могут усилиться одним, максимум двумя игроками», — сказал Барбоза.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
