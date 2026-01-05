Канчельскис назвал топ-3 лучших игроков РПЛ: «Глушенков, Батраков и Мостовой вносят большой вклад в результаты своих команд»

Канчельскис назвал топ-3 лучших игроков РПЛ: Глушенков, Батраков и Мостовой.

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал тройку лучших игроков осенней части РПЛ .

«По итогам первой части РПЛ я бы выделил Глушенкова , Батракова и Мостового. Мне очень понравились действия каждого из них. Они вносят большой вклад в результаты своих команд. С точки зрения обострений и создания моментов они делают очень многое. Для меня это тройка сильнейших игроков первой части чемпионата России», – сказал Канчельскис.