Канчельскис назвал топ-3 лучших игроков РПЛ: «Глушенков, Батраков и Мостовой вносят большой вклад в результаты своих команд»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал тройку лучших игроков осенней части РПЛ.

«По итогам первой части РПЛ я бы выделил Глушенкова, Батракова и Мостового. Мне очень понравились действия каждого из них. Они вносят большой вклад в результаты своих команд. С точки зрения обострений и создания моментов они делают очень многое. Для меня это тройка сильнейших игроков первой части чемпионата России», – сказал Канчельскис.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
