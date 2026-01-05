Ассистент тренера «Интера» Коларов о 3:1 с «Болоньей»: «Мы играли хорошо от начала до конца»

Ассистент тренера «Интера» о 3:1 с «Болоньей»: мы играли хорошо от начала до конца.

Ассистент тренера «Интера» Александар Коларов оценил победу над «Болоньей» (3:1) в Серии А.

«Мы создали множество моментов и во втором тайме, но не реализовали их, хотя команда играла хорошо от начала до конца.

Лаутаро — наш капитан и лидер, который всегда выкладывается на 100 процентов и на каждой тренировке тоже. Сегодня мы старались выдвигать полузащитника вперед и немного отводить его назад, чтобы создать ромб и тем самым изолировать Маркуса [Тюрама] от защитника соперников. Лаутаро так хорош в понимании, когда и куда двигаться, поэтому находит правильные позиции – именно так и был забит первый гол», – сказал Коларов.

На счету Лаутаро гол и результативный пас в этой игре.