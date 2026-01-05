Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. Зарплату Канселу не может себе позволить ни один клуб Италии»

Беппе Маротта: ни один итальянский клуб не может позволить себе Канселу.

Гендиректор «Интера » Беппе Маротта считает, что клубу будет трудно позволить себе подписание Жоау Канселу .

Ранее сообщалось , что «нерадзурри» лидируют в борьбе за Канселу. Также появлялась информация , что в сделку с «Аль-Хилалем » могут включить Франческо Ачерби .

«Этот рынок полон возможностей. Поскольку нас возникли проблемы с Думфрисом , который выбыл на несколько месяцев, нам, очевидно , нужно изучить возможности [усиления позиции]. Мы продолжаем изучать этот вопрос, мы по-прежнему на предварительном этапе.

У Канселу очень высокая зарплата, которую не смог бы себе позволить ни один итальянский клуб. Мы знаем, что они ищут центрального защитника, но мы подумаем, что делать дальше, когда приступим к более предметным переговорам. Безусловно, нужно усилить правый фланг, который страдает из-за отсутствия такого игрока, как Думфрис», – сказал Маротта в интервью DAZN.