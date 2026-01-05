  • Спортс
  • Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. Зарплату Канселу не может себе позволить ни один клуб Италии»
Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. Зарплату Канселу не может себе позволить ни один клуб Италии»

Гендиректор «Интера» Беппе Маротта считает, что клубу будет трудно позволить себе подписание Жоау Канселу.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» лидируют в борьбе за Канселу. Также появлялась информация, что в сделку с «Аль-Хилалем» могут включить Франческо Ачерби.

«Этот рынок полон возможностей. Поскольку нас возникли проблемы с Думфрисом, который выбыл на несколько месяцев, нам, очевидно , нужно изучить возможности [усиления позиции]. Мы продолжаем изучать этот вопрос, мы по-прежнему на предварительном этапе.

У Канселу очень высокая зарплата, которую не смог бы себе позволить ни один итальянский клуб. Мы знаем, что они ищут центрального защитника, но мы подумаем, что делать дальше, когда приступим к более предметным переговорам. Безусловно, нужно усилить правый фланг, который страдает из-за отсутствия такого игрока, как Думфрис», – сказал Маротта в интервью DAZN.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
