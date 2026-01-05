У «Порту» 16 побед и ничья с «Бенфикой» Моуринью в 1-м круге чемпионата Португалии, общий счет – 36:4. Команда Фарьоли не пропустила в 13 из 17 игр и лидирует с 7-очковым отрывом от «Спортинга»

«Порту» выиграл 16 из 17 матчей в 1-м круге чемпионата Португалии.

«Порту» доминирует в текущем розыгрыше чемпионата Португалии.

Команда Франческо Фарьоли в воскресенье одолела «Санта-Клару» на выезде в 17-м туре – 1:0.

«Драконы» завершили первый круг на первом месте в таблице с 49 очками и опережают «Спортинг» на 7 баллов. Они одержали 16 побед и всего раз потеряли очки – сыграли вничью с «Бенфикой» (0:0) в октябре.

«Порту» сохранил ворота сухими в 13 из 17 матчей чемпионата. Команда забила 36 раз и пропустила всего 4 гола.