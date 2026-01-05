Дьяков об ударах США по Венесуэле: «ФИФА не применит санкций. Им все сходит с рук – двойные стандарты. Наших спортсменов отстраняют, а других нет»

Дьяков о ситуации в Венесуэле: ФИФА не применит санкции к США.

Бывший защитник «Динамо » Виталий Дьяков считает, что ФИФА не применит санкции в отношении США на фоне ударов по Венесуэле.

– Как считаете, ФИФА сейчас задумается о том, чтобы не проводить матчи чемпионата мира в США?

– Как мы видим, к Израилю санкций, несмотря ни на что, не было применено. И сейчас, вероятно, не будет применено и к США, а чемпионат мира на носу. Им, получается, все с рук сходит – двойные стандарты. А наши спортсмены в международных соревнованиях не участвуют, по сути, тишина в этом отношении. Я думаю, что и сейчас к США ФИФА санкций не применит.

Все говорят о том, что спорт вне политики. Но получается, что наших спортсменов отстраняют, а других нет. Опять же, двойные стандарты, – сказал Дьяков.