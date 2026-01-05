«Интер» выиграл 5 матчей Серии А подряд и лидирует в лиге. «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» и «Рома» – на 6

«Интер» возглавляет таблицу Серии А после 18 туров.

«Интер» сохранил первую строчку по итогам 18-го тура Серии А.

Сегодня команда Кристиана Киву обыграла «Болонью» – 3:1. Это ее пятая победа в чемпионате подряд.

«Нерадзурри» лидируют в таблице с 39 очками. «Милан» отстает на один балл, «Наполи» – на два.

«Ювентус» и «Рома» набрали по 33 очка, но провели на игру больше, чем опережающие их клубы.