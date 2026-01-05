  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для «МЮ» и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»
49

Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для «МЮ» и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»

Джейми Каррагер: Аморим недостаточно хорош для «МЮ».

Джейми Каррагер не считает Рубена Аморима подходящим «Манчестер Юнайтед» специалистом.

«Я не думаю, что он имеет хоть какое-то право высказывать сомнения в людях, которые его назначили. Потому что он недостаточно хорош. Он недостаточно хорош, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед». Сейчас он едва ли достаточно компетентен для того, чтобы быть менеджером в Премьер-лиге.

Недовольство может быть связано только с двумя причинами. Либо дело в январских трансферах и том, что его не поддерживают, либо люди выше него ставят под сомнение то, что он мечется между схемами.

Казалось, что при схеме с четырьмя защитниками появились какие-то успехи, но он вернулся к расстановке с пятью в матче с «Вулверхэмптоном», и команда показала, возможно, худшую игру среди всех соперников «Вулвс», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»

Аморим про «МЮ»: «Все отделы и спортдиректор должны делать свою работу, а я буду делать свою еще 18 месяцев, после чего все это останется позади. Договаривались, что я буду менеджером»

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?8606 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoРубен Аморим
logoВулверхэмптон
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми Каррагер
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руководство «МЮ» хочет, чтобы команда играла с 4 защитниками, и давит на Аморима
вчера, 20:42
Аморим про «МЮ»: «Все отделы и спортдиректор должны делать свою работу, а я буду делать свою еще 18 месяцев, после чего все это останется позади. Договаривались, что я буду менеджером»
вчера, 18:01Видео
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
вчера, 16:07
Главные новости
«Барселона» сделала предложение об аренде Канселу из «Аль-Хилаля». Каталонцы готовы покрыть небольшую часть зарплаты защитника
6 минут назад
Эндрик о переходе в «Лион» из «Реала»: «Анчелотти сказал: «Иди, играй и развивайся». Когда Бог говорит со мной, он подсказывает путь, и я иду по нему»
12 минут назад
Капелло о Ямале: «Он становится лучше с каждым матчем, это нечто! Ламин будет бороться за «Золотой мяч» с Мбаппе в ближайшие годы»
33 минуты назад
«Пэлас» хочет за Гехи более 35 млн фунтов. «Ман Сити» не готов столько платить за защитника с истекающим сроком контракта
сегодня, 16:11
Кубок Африки. 1/8 финала. Египет играет с Бенином, Нигерия против Мозамбика
сегодня, 16:01Live
«МЮ» должен выплатить Амориму 10,05 млн фунтов после увольнения тренера (talkSPORT)
сегодня, 15:50
«Барса» включила Араухо в заявку на Суперкубок Испании, но его участие в матчах под вопросом. Защитник не играл с ноября из-за психологических проблем
сегодня, 15:40
«Интер» согласовал трансфер Канселу с «Аль-Хилалем» – в сделку включат Ачерби или де Врея. Португалец хочет перейти в «Барсу» и взял время на размышления
сегодня, 15:37
Наумов о Fan ID: «Это ошибка, не вижу никакого смысла. Матчи Кубка безопасны, а РПЛ – нет. Цирк! В хоккее по 15 тысяч зрителей собираются, но там не вводят»
сегодня, 15:12
Капелло сравнил дело Негрейры и Кальчополи: «Они пытались остановить «Реал», но мы победили вопреки всему! В Италии приняли меры, а здесь ничего не произошло. Мы ведь говорим не о шалости»
сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Зенита» Кассьерра интересен саудовскому «Неому» (Legalbet)
14 минут назад
«Ливерпуль» открыт к продаже Кьезы. «Ювентус» предпочитает арендовать игрока
22 минуты назад
«Грязная черная проститутка. Я собираюсь убить тебя мучительным способом». «Ньюкасл» осудил оскорбления и угрозы в адрес Уиллока в соцсети и обратился в полицию
33 минуты назад
«Бавария» отдаст Переца в аренду «Саутгемптону» до конца сезона за 400 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн
49 минут назад
Абаскаль о Карседо: «Спартак» – большой клуб, работать там – большая мотивация. Надеюсь, у него с помощниками все получится»
сегодня, 16:08
Луис Диас выпустил песню, в ее создании участвовали музыканты в жанре чампета: «Благодарю Бога за то, что он направлял каждый мой шаг, придавал сил и не оставлял меня»
сегодня, 16:02Видео
«Селтик» уволил Нанси спустя месяц после назначения. Клуб проиграл 6 из 8 матчей при тренере
сегодня, 15:26
Ливай «Панатинаикосу» не интересен. Сообщалось, что форварда «Спартака» предложили клубу
сегодня, 15:20
Гонсалес из «Эспаньола» признан лучшим тренером декабря в Ла Лиге. Он опередил Флика и Хиральдеса
сегодня, 15:18
«Ювентус» обратился к «Ливерпулю» по поводу аренды Кьезы. Решение за клубом и игроком
сегодня, 15:10