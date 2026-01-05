Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для «МЮ» и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»

Джейми Каррагер: Аморим недостаточно хорош для «МЮ».

Джейми Каррагер не считает Рубена Аморима подходящим «Манчестер Юнайтед » специалистом.

«Я не думаю, что он имеет хоть какое-то право высказывать сомнения в людях, которые его назначили. Потому что он недостаточно хорош. Он недостаточно хорош, чтобы быть менеджером «Манчестер Юнайтед». Сейчас он едва ли достаточно компетентен для того, чтобы быть менеджером в Премьер-лиге.

Недовольство может быть связано только с двумя причинами. Либо дело в январских трансферах и том, что его не поддерживают, либо люди выше него ставят под сомнение то, что он мечется между схемами.

Казалось, что при схеме с четырьмя защитниками появились какие-то успехи, но он вернулся к расстановке с пятью в матче с «Вулверхэмптоном », и команда показала, возможно, худшую игру среди всех соперников «Вулвс», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»

Аморим про «МЮ»: «Все отделы и спортдиректор должны делать свою работу, а я буду делать свою еще 18 месяцев, после чего все это останется позади. Договаривались, что я буду менеджером»