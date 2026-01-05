У Лаутаро гол и ассист в матче с «Болоньей». Форвард «Интера» – лучший бомбардир Серии А и лидер по «гол+пас»
Лаутаро Мартинес забил и отдал ассист в матче с «Болоньей».
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес набрал 2 очка по «гол+пас» в матче 18-го тура Серии А с «Болоньей».
Аргентинец отдал голевой пас на Петра Зелиньского, открывшего счет на 39-й минуте. На 48-й минуте Лаутаро забил сам с паса Хакана Чалханоглу.
В нынешнем сезоне Серии А на счету Мартинеса 10 голов и 4 ассиста в 16 матчах. Форвард «Интера» является лучшим бомбардиром чемпионата Италии и лидером по «гол+пас». Подробную статистику Лаутаро можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
