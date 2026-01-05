Мостовой о том, поможет ли Карседо опыт работы в «Спартаке»: «Это не гарантия. Иногда кажется, что правильно тренируетесь, а в день матча – 0:3, ноги не бегут и голова не варит, хотя вчера в девятку клал»

Мостовой о Карседо в «Спартаке»: писали, что я якобы одобрил, но я его не знаю.

Александр Мостовой заявил, что не одобрял назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

– Мне позвонили и сказали: «Есть вот такие варианты». Один не играл в футбол, другой – непонятно, играл или нет, а Карседо точно играл и работал у Эмери. Я сразу сказал, что из этих троих он самый подходящий вариант. Но потом написали, что Мостовой якобы одобрил Карседо на пост главного тренера.

Как я мог его одобрить? Ведь я его не знаю. Я просто сказал, что из этих вариантов я выбираю его. Если мне позвонят и назовут еще троих, то, возможно, я сделаю другой выбор.

– Поможет ли Карседо то, что он ранее уже работал в «Спартаке»?

– Я всегда говорю, что в футболе, как и в любом другом виде спорта, где-то это поможет, а где-то – нет. Это не гарантия, одинаково нигде не будет. Этим футбол и прекрасен.

Иногда кажется, что команда все делает правильно, ты тренируешься, а в день матча получаешь 0:3, ноги не бегут и голова не варит, хотя вчера ты на тренировке голы в девятку клал, – сказал бывший хавбек «Спартака ».