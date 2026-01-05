  • Спортс
  • Райс о Дьокереше: «Без него «Арсенал» не был бы там, где он сейчас. Один из лучших нападающих мира»
39

Райс о Дьокереше: «Без него «Арсенал» не был бы там, где он сейчас. Один из лучших нападающих мира»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высоко оценил вклад Виктора Дьокереша в успехи команды.

В субботу «Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче 20-го тура АПЛ (3:2). Дьокереш провел на поле 66 минут и не отметился результативными действиями.

«Ему тяжело, потому что на протяжении всей игры его прессингуют два защитника. Так что ему приходится использовать силу, он должен делать все, что в его силах, чтобы помочь команде, и в эпизоде с моим первым голом, если бы он не убежал после касания Габриэла Мартинелли и не удержал мяч, передав его Мартину [Эдегору], мы бы не забили. Для нас это был ключевой момент матча, который перевернул ход игры.

Я вижу, как сильно он бьет по мячу, и когда у него появляется свободное пространство, и мяч летит к его ногам, он на 100% забьет. Но сейчас защитники АПЛ хотят остановить Виктора Дьокереша, потому что он один из лучших нападающих мира. Поверьте, он делает для нас невероятные вещи, и без него мы не были бы там, где находимся сейчас», – сказал Райс.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoВиктор Дьокереш
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoДеклан Райс
logoМартин Эдегор
logoГабриэл Мартинелли
