Слот о том, не жертвует ли «Ливерпуль» яркой игрой в атаке ради надежной защиты: «Я как тренер не изменился. Хотел бы играть с 8 форвардами, но если они не обороняются, то победить сложно»

Арне Слот: хотел бы играть с 8 форвардами, но это сложно, если они не защищаются.

У Арне Слота спросили, не стал ли «Ливерпуль» жертвовать яркой атакующей игрой ради более надежных действий в защите.

«Я как тренер не изменился. Я бы с удовольствием играл с восемью нападающими, если бы это было возможно с точки зрения обороны, но если эти восемь нападающих недостаточно обороняются, то выиграть матч очень сложно.

Вы думаете, мы создавали больше моментов, когда пропускали больше голов? Интересно, правда ли это.

Как я уже говорил, я бы хотел создавать в пять раз больше моментов, чем сейчас, и при этом вообще не давать сопернику шансов.

Но я знаю, что в те периоды, когда мы играли либо другим составом, либо более открыто, мы, по-моему, создавали не намного больше моментов, зато пропускали гораздо больше. К сожалению, сейчас мы даем сопернику создавать не так много моментов, но с точки зрения голов – не так уж и мало, возможно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
