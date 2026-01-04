Руководство «МЮ» хочет, чтобы команда играла с 4 защитниками, и давит на Аморима

Рубена Аморима склоняют к изменению тактической схемы.

Как сообщает The Telegraph, у главного тренера «Манчестер Юнайтед » есть разногласия со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом. Утверждается, что руководство давит на португальца, добиваясь перехода от расстановки 3-4-2-1 к схеме с четырьмя защитниками. По меньшей мере от 40-летнего специалиста ждут тактической гибкости.

Также Амориму не нравится то, что клуб не планирует усиливать состав зимой.

В последних пяти играх «МЮ» одержал лишь одну победу. 7 января он встретится с «Бернли».