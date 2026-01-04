Пеп про 1:1 с «Челси»: «Ман Сити» сыграл фантастически. Мы пострадали от травм, но не страдали по ходу матча»
Гвардиола про 1:1 с «Челси»: «Ман Сити» сыграл фантастически.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Челси» в 20-м туре АПЛ (1:1).
«Один момент, и они забили. Мы провели фантастический матч. Мы были очень хороши, затем во втором тайме они заставили нас прибавить, они были более агрессивны. Обычно «Челси» играет иначе. У нас были шансы решить исход матча.
Мы пострадали из-за травм, но не страдали по ходу игры».
О травмах Рубена Диаша и Йошко Гвардиола
“Все будет ясно в ближайшие дни, но все выглядит не очень хорошо. Когда в вашем распоряжении вся команда, можно организовывать конкуренцию и проводить ротацию, но сейчас ситуация такова. Я не могу ее изменить», – сказал Гвардиола.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
