  Тренер «Челси» Макфарлейн об 1:1 с «Ман Сити»: Я был бы счастлив, даже если бы мы не сравняли. Команда проявила характер»
Тренер «Челси» Макфарлейн об 1:1 с «Ман Сити»: Я был бы счастлив, даже если бы мы не сравняли. Команда проявила характер»

Тренер «Челси» Макфарлейн об 1:1 с «Ман Сити»: мы заслужили сравнять счет.

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн похвалил команду после ничьей с «Манчестер Сити».

Встреча 20-го тура АПЛ завершилась со счётом 1:1. «Челси» сравнял счет в добавленное ко второму тайму время благодаря году Энцо Фернандеса.

«По-моему, это было потрясающе, все, о чем только можно мечтать. Пеп Гвардиола, игра в АПЛ – потрясающе. Я очень горжусь игрой команды, даже если бы мы не забили этот гол – думаю, ребята проявили характер, особенно во втором тайме, – я был бы счастлив, несмотря ни на что. Еще лучше, что мы сравняли счет – мне показалось, что мы этого заслуживали.

В последние два дня все мысли были о победе в этом матче. Да, нам это не удалось, но мы все очень гордимся этим выступлением. Мы верили, что сможем приехать сюда и победить».

Об игре против Гвардиолы

«Он один из лучших тренеров, которые когда-либо добивались этого, и это, казалось, было главной темой игры, но я не думаю, что так должно было быть. Речь должна идти об игроках и о том, насколько они были хороши. Нужно говорить не обо мне, а о хорошей игре этих парней на фоне всего происходящего», – сказал Макфарлейн.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
