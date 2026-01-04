Росеньор возглавит «Челси». Тренер «Страсбура» прилетел в Лондон
Росеньор станет главным тренером «Челси».
Лиэм Росеньор прибыл в Англию и в ближайшее время станет главным тренером «Челси».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, возглавляющий «Страсбур» специалист уже прилетел в Лондон. В течение суток он пообщается с руководством «синих» и до конца недели получит назначение. Команда Лиги 1 начала поиск замены 41-летнему англичанину.
1 января должность главного тренера «Челси» покинул Энцо Мареска.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
