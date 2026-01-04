Росеньор возглавит «Челси». Тренер «Страсбура» прилетел в Лондон

Росеньор станет главным тренером «Челси».

Лиэм Росеньор прибыл в Англию и в ближайшее время станет главным тренером «Челси».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , возглавляющий «Страсбур » специалист уже прилетел в Лондон. В течение суток он пообщается с руководством «синих» и до конца недели получит назначение. Команда Лиги 1 начала поиск замены 41-летнему англичанину.

1 января должность главного тренера «Челси » покинул Энцо Мареска.