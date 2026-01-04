«Ман Сити» не проигрывает «Челси» после финала ЛЧ 2021 года – 9 побед, 3 ничьих

«Ман Сити» почти пять лет не проигрывает «Челси».

«Манчестер Сити » продлил серию без поражений от «Челси » до двенадцати матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня сыграла с лондонцами вничью в 20-м туре АПЛ – 1:1.

Последнее поражение от «синих» «горожане» потерпели в финале Лиги чемпионов 2021 года. С тех пор у «Ман Сити» 9 побед и 3 ничьих в этом противостоянии.