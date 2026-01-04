Энцо об увольнении Марески: «Жаль, он топ-тренер. Но это часть футбола, «Челси» идет дальше»

Энцо об увольнении Марески: он топ-тренер, но «Челси» идет дальше.

Полузащитник «Челси » Энцо Фернандес высказался об увольнении Энцо Марески с поста главного тренера.

Лондонцы объявили об отставке Марески 1 января. Сегодня «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити » в 20-м туре АПЛ (1:1), Энцо сравнял счет в добавленное ко второму тайму время.

«У нас была трудная неделя. Сегодня мы рады за команду».

Об увольнении Энцо Марески

«Трудный момент для нас. Он топ-тренер. Мне жаль, но это часть футбола. Мы движемся дальше», – сказал Фернандес.