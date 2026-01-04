Энцо об увольнении Марески: «Жаль, он топ-тренер. Но это часть футбола, «Челси» идет дальше»
Энцо об увольнении Марески: он топ-тренер, но «Челси» идет дальше.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался об увольнении Энцо Марески с поста главного тренера.
Лондонцы объявили об отставке Марески 1 января. Сегодня «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (1:1), Энцо сравнял счет в добавленное ко второму тайму время.
«У нас была трудная неделя. Сегодня мы рады за команду».
Об увольнении Энцо Марески
«Трудный момент для нас. Он топ-тренер. Мне жаль, но это часть футбола. Мы движемся дальше», – сказал Фернандес.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
