Карседо о переходе в «Спартак»: «Сложно объяснить всему миру мое решение. Оно лучшее для меня и моей семьи»
Карседо о работе в России: лучшее решение для меня и моей семьи.
Хуан Карлос Карседо объяснил решение покинуть «Пафос» и отправиться на работу в Россию.
Сообщалось, что экс-помощник Унаи Эмери возглавит «Спартак».
«У нас были переговоры с руководством «Пафоса», но к соглашению мы не пришли.
Сложно объяснить всему миру мое решение. Думаю, это решение – лучшее для меня и моей семьи», – сказал испанец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Phileleftheros
