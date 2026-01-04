«Арсенал» на 6 очков опережает «Ман Сити» и «Астон Виллу» после 20 туров АПЛ. «Ливерпуль» отстал на 14 баллов, «Челси» и «МЮ» – на 17

«Арсенал» оторвался от «Ман Сити» на 6 очков по итогам 20-го тура.

Отрыв «Арсенала » от «Манчестер Сити » вырос до шести очков после матчей 20-го тура АПЛ .

Команда Микеля Артеты вчера одолела «Борнмут» (3:2), а «горожане» сегодня сыграли вничью с «Челси» (1:1). На счету первых 48 баллов, вторых – 42. «Астон Вилла » набрала столько же очков, сколько и «Ман Сити», но идет третьей.

Замыкает четверку «Ливерпуль » (34), за ним идут «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (по 31).