  • «Аль-Хилаль» возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опередив «Аль-Наср» на одно очко. У команды Роналду ничья и поражение в двух последних матчах
12

«Аль-Хилаль» возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опередив «Аль-Наср» на одно очко. У команды Роналду ничья и поражение в двух последних матчах

«Аль-Наср» Роналду упустил лидерство в чемпионате Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии, обогнав «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

В сегодняшнем матче 13-го тура лиги «Аль-Хилаль» обыграл «Дамак» (2:0) и вышел на первое место, набрав 32 очка. В активе «Аль-Насра» 31 балл.

«Аль-Наср» набрал лишь одно очко в двух последних матчах лиги, сыграв вничью с «Аль-Иттифаком» (2:2) и уступив «Аль-Ахли» (2:3).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
