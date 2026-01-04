«Аль-Хилаль» возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опередив «Аль-Наср» на одно очко. У команды Роналду ничья и поражение в двух последних матчах

«Аль-Наср» Роналду упустил лидерство в чемпионате Саудовской Аравии.

«Аль-Хилаль» возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии, обогнав «Аль-Наср» Криштиану Роналду .

В сегодняшнем матче 13-го тура лиги «Аль-Хилаль » обыграл «Дамак» (2:0) и вышел на первое место, набрав 32 очка. В активе «Аль-Насра » 31 балл.

«Аль-Наср» набрал лишь одно очко в двух последних матчах лиги, сыграв вничью с «Аль-Иттифаком» (2:2) и уступив «Аль-Ахли» (2:3).